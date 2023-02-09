Зеленский заявил о положительных решениях по истребителям для Украины

Президент отметил, что эти решения остались за кулисами, чтобы не готовить Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных положительных решениях по передаче государству западных истребителей.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"По истребителях есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию", — отметил Зеленский.

Он также проинформировал, что после состоявшегося накануне визита в Великобританию есть приближение относительно решения о передаче Украине дальнобойного оружия.

Напомним, в этот же день ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен". Подробности он пообещал сообщить позже.

Заметим, накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны страны Бену Уоллесу изучить вопросы, какие самолеты страна могла бы передать Украине.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен уклончиво отреагировал на вопрос о предоставлении Украине истребителей. Он сказал, что США "будут продолжать делать выводы о том, что нужно Украине" и какое вооружение "может быть наиболее эффективным в использовании".

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