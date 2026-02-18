- Дата публикации
-
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах в Женеве: первые подробности
В ходе переговоров в Женеве удалось добиться прогресса по военному направлению.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе по военному направлению на переговорах в Женеве . Он отметил, что все три стороны были конструктивны.
О главе государства рассказал журналистам в комментарии.
Зеленский оценил содержательность переговоров в Женеве
По словам лидера, есть два направления — политическое и военное. И за вторым удалось добиться прогресса. Как отметил Зеленский, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля.
«Они, в принципе, там почти все договорились. Мониторинг будет определенно с участием американской стороны. Я считаю, что это контруктивный сигнал», — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский дал первый комментарий по поводу первого дня переговоров в Женеве — 17 февраля. Он оценил встречи как «непростые». Украинский лидер контстировал: РФ пытается затянуть переговоры, которые могли бы выйти на финальный этап. Он поблагодарил США за внимание к деталям и терпению в разговорах с имеющимися представителями России.