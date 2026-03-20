Зеленский заявил о провале РФ на фронте и шокировал данными о потерях

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не достигла ни одной стратегической цели на фронте, теряя при этом десятки тысяч военных ежемесячно. Он также высказался о сотрудничестве Киева со странами Европы.

Об этом глава государства рассказал в интервью британскому блогеру из Украины Максу Клименко.

Поражения и потери РФ на фронте

В разговоре президент Украины подчеркнул, что Россия не одерживает победы на фронте. Он подчеркнул: ни одна из целей, которые Москва ставила в начале полномасштабного вторжения, не была достигнута. В частности, России не удалось полностью оккупировать Донбасс, а также захватить Киев.

Реклама

«Они хотели полностью, на 100%, оккупировать Донбасс. Они этого не достигли. И, конечно, они хотели оккупировать столицу. Этого они тоже не достигли. Сейчас они теряют 30 000-35 000 человек в месяц», — рассказал Зеленский.

Комментируя ситуацию на фронте за последние годы, глава государства отметил, что украинские силы в основном удерживают позиции. По его словам, российские войска ежедневно пытаются прорвать оборону, однако безуспешно, при этом потери только растут. Именно поэтому, как подчеркнул президент, Россия компенсирует отсутствие результатов на поле боя ракетными ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Зеленский заявил, что Украина — номер один в сфере безопасности

Блогер также поинтересовался, какую пользу Украина приносит Великобритании. В ответ Зеленский заявил, что сейчас государство является «номером один» в сфере безопасности.

«Сегодня мы номер один в сфере безопасности благодаря использованию наших технологий. Дроны и системы радиоэлектронной борьбы. В мире нет страны, которая бы могла, например, за один день уничтожить 500 иранских дронов. Я уверен, что мы добьемся успеха», — рассказал президент.

Реклама

Отношения Украины со странами ЕС

Отдельно он затронул тему отношений с международными партнерами, отметив, что самое сложное взаимодействие сейчас с Венгрией, тогда как ряд других государств демонстрирует активную поддержку Украины.

«Лучшая "химия" у нас с Францией, Великобританией, Финляндией, Данией, Польшей. Хуже всего — с Венгрией. Но это не касается людей. Это касается личностей. Я не люблю дипломатических фраз. Просто чтобы быть вежливым к кому-то. Я не хочу быть вежливым. Я хочу быть сильным для своей страны и очень честным с нашими партнерами», — пояснил Зеленский.

Он также поделился своим видением будущего Украины через 10 лет. Президент подчеркнул, что ключевым для него является сохранение независимости государства, а также выразил надежду, что молодежь, которая сейчас учится, вернется домой и присоединится к восстановлению страны, ведь Украина нуждается в этих людях.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 20 марта общие потери РФ превысили 1,28 млн человек, в частности за сутки ликвидировано и ранено 1610 оккупантов. Также уничтожены десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.

Реклама

Война в Украине — какая ситуация на фронте сейчас

По оценкам ISW, с начала 2026 года Украина создает для РФ комплексные вызовы на всех уровнях. ВСУ эффективно уничтожают российскую артиллерию, логистику и операторов БпЛА в ближнем тылу, а также системно выбивают ПВО и радары, что позволяет масштабировать дальние удары по ценным объектам.

Наступление на Александровском направлении и прочная оборона заставили врага выбирать между несовместимыми целями: из-за дефицита сил оккупанты не могут одновременно захватить Орехов и продвигаться на Запорожье.

Обозреватель Константин Машовец отмечает, что даже гипотетическая мобилизация не поможет РФ из-за нехватки времени на подготовку к лету. Провал планов по захвату позиций возле Константиновки и Дружковки уже сейчас ставит под угрозу все весенне-летнее наступление России против украинских укрепрайонов.