Зеленский заявил о публичных пытках Саакашвили со стороны властей Грузии: "Их цель – его убить"

Президент Украины подчеркнул, что экс-президент Грузии был отравлен, и сегодня его медленно убивают.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично пытают и убивают экс-президента страны, украинского гражданина Михеила Саакашвили. Президент также показал фото политика.

Об этом Зеленский сказал во время совместной с президентом Австрии Александером ван дер Белленом пресс-конференции в Киеве 1 февраля.

Президент показал фото Саакашвили и сказал, что снимки ему были переданы перед встречей с австрийским коллегой. Такие же фото выложены и на Facebook-странице экс-президента Грузии.

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"Публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель – его убить", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Саакашвили был отравлен, и сегодня его медленно убивают. В этом контексте президент Украины спросил: "Грузия, ее руководство – они за кого сегодня?".

"Они нейтральны или они за Россию? Потому что Россия относится к своим политикам так же, как и сегодня руководство Грузии относится к уже не своим политикам, а гражданам Украины. И поэтому еще раз: они нейтральны? Или они за Россию? Или они просто против Украины и тому подобное?" – задал вопрос Зеленский.

За что осужден Саакашвили

Напомним, в 2018 году в Грузии суд заочно признал Саакашвили виновным в "злоупотреблении служебными полномочиями" и вынес приговор в виде трех лет заключения. Позже суд признал политика виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили и вынес приговор о 6 годах тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком более двух лет.

В октябре 2021 года Саакашвили задержали сразу после его возвращения в Грузию накануне местных выборов в этом государстве. Он считает себя политзаключенным и неоднократно объявлял голодовку.

По данным экспертизы, у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", хотя до ареста он был почти здоров.

Эксперт-токсиколог Дэвив Смит считает, что Саакашвили могли отравить тяжелыми металлами в грузинской тюрьме.

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