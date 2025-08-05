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Зеленский заявил о российских наемниках из Пакистана под Волчанском: Исламабад прокомментировал
Исламабад отрицает участие своих граждан в войне в Украине.
Пакистан не исключает обвинения Украины в участии своих граждан в войне на стороне агрессорки России.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана.
В Исламабаде подчеркивают, что "категорически отвергают безосновательные и необоснованные обвинения в участии граждан Пакистана в конфликте в Украине". Внешнеполитическое ведомство заявляет, что "не было предоставлено никаких доказательств" этому.
Пакистанское ведомство подчеркивает, что в настоящее время Киев официально не обращался в Исламабад с соответствующими запросами.
"Пакистан подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине путем диалога и дипломатии в соответствии с принципами Устава ООН", - добавили в Министерстве иностранных дел.
Заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский после поездки на Волчанское направление заявил , что на этом участке фронта агрессорка Россия использует наемников из Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и стран Африки.
"Будем реагировать", - добавил глава государства, но больше деталей не сообщил.
Напомним, ранее на Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна. Они убеждали, мол, что шли в Россию делать шампунь и лечить зубы. Также камерунцы признались, что среди российских наемников есть граждане Зимбабве, Бангладеш и Китая.
Заметим, что в апреле ВСУ впервые взяли в плен военных из Китая . Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные. В общей сложности украинским спецслужбам известны данные более 140 китайских граждан, которые уже заключили контракт, прошли подготовку и служат в вооруженных силах России.