Зеленский заявил о российских наемниках из Пакистана под Волчанском: Исламабад прокомментировал

Флаг Пакистана. / © Associated Press

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Пакистан не исключает обвинения Украины в участии своих граждан в войне на стороне агрессорки России.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана.

В Исламабаде подчеркивают, что "категорически отвергают безосновательные и необоснованные обвинения в участии граждан Пакистана в конфликте в Украине". Внешнеполитическое ведомство заявляет, что "не было предоставлено никаких доказательств" этому.

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Пакистанское ведомство подчеркивает, что в настоящее время Киев официально не обращался в Исламабад с соответствующими запросами.

"Пакистан подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине путем диалога и дипломатии в соответствии с принципами Устава ООН", - добавили в Министерстве иностранных дел.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский после поездки на Волчанское направление заявил , что на этом участке фронта агрессорка Россия использует наемников из Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и стран Африки.

"Будем реагировать", - добавил глава государства, но больше деталей не сообщил.

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Напомним, ранее на Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна. Они убеждали, мол, что шли в Россию делать шампунь и лечить зубы. Также камерунцы признались, что среди российских наемников есть граждане Зимбабве, Бангладеш и Китая.

Заметим, что в апреле ВСУ впервые взяли в плен военных из Китая . Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные. В общей сложности украинским спецслужбам известны данные более 140 китайских граждан, которые уже заключили контракт, прошли подготовку и служат в вооруженных силах России.