Зеленский заявил о серьезных переменах после встречи с Трампом: "Путин получает информацию и понимает"

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина стала сильнее на фронте и в небе, потому Россия потеряла свое преимущество. Единственное, что у российского диктатора Путина осталось — это страшные удары баллистическими ракетами по мирным людям.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский выразил глубокую благодарность украинским защитникам, чьи усилия позволили добиться видимых результатов в противостоянии с врагом. По мнению президента, российское руководство отдает себе отчет в изменении баланса сил в пользу Украины.

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«Путин — знает ли он это или нет, — но он точно получает информацию и понимает, что сейчас у него преимущества нет. Есть баллистика, действительно абсолютно трагические и страшные удары по гражданскому населению нашего государства, но это единственное преимущество, которое у него осталось. Больше ничего нет. И это видят все», — отметил Зеленский.

Он добавил, что укрепление оборонных и стратегических возможностей Украины также активно обсуждается на международной арене. По словам Зеленского, этот вопрос поднимался во время встречи с Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами на саммите, в том числе с представителями стран, с которыми раньше не было прямых контактов.

«Сейчас у нас есть окно возможностей. Украина стала сильнее и в поле боя, и в воздухе. И все видят подходящие результаты. Прежде всего, благодаря нашим военным. Я им очень благодарен», — подчеркнул президент.

Также добавил, что во время международных встреч иностранные партнеры единодушно отмечают рост силы и устойчивости Украины.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Александр Сырский заявлял, что темпы продвижения войск Российской Федерации на фронте в Украине в первом полугодии этого года уменьшились более чем вдвое. Впрочем, агрессор стремится расширить свое наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее мы писали, что русский генерал признал, что Кремль преувеличивает успех своей армии на поле боя. Москва стремится создать ложное представление о ее значительном продвижении.

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