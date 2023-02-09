Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "сложной фазе" в отношениях с Германией. Он отметил, что часто приходится очень долго убеждать Шольца о передаче Украине оружия.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

Президент отметил, что отношения Украины и Германии "волнообразны". Сейчас они находятся в сложной фазе из-за недельных переговоров о передаче Украине западных танков.

"Я вынужден убеждать его помочь Украине и постоянно доказывать ему, что эта помощь не для нас, а для европейцев", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что он очень благодарен Германии за системы ПВО, которые спасти многие жизни украинцев.

Напомним, президент Украины в Париже встретился с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом. Лидер государств обсудили передачу Украине оружия и украинскую "формулу мира". После этой встречи канцлер ФРГ на пресс-конференции с Зеленским подчеркнул, что Россия не должна выиграть войну.

9 февраля на саммите в Брюсселе Олаф Шольц заявил, что Германия оказывает Украине больше помощи из всех стран Европейского Союза.

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