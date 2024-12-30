Зеленский заявил о союзе Фицо с Путиным: Словакия взорвалась возмущением

В Братиславе отмечают, что воспринимают реакцию Зеленского на угрозы Фицо, "как преувеличенную".
Словакия возмутилась из-за слов украинского президента Владимира Зеленского о союзе словацкого премьера страны Роберта Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Словакии.
"Мы решительно отвергаем любые безосновательные заявления об открытии "второго энергетического фронта", о котором спекулирует президент Украины Владимир Зеленский, а также сфабрикованные обвинения в любом союзе с Владимиром Путиным", — подчеркивают в ведомстве.
В Братиславе отмечают, что воспринимают реакцию Зеленского на угрозы Фицо, "как преувеличенную", и добавляют, что Украина "находится в затяжном военном конфликте". Мол, поэтому Киеву "следует воздерживаться от создания новых противников или сочинения идеи "второго фронта".
В сообщении МИД добавляют, что "предоставляем и будем оказывать гуманитарную помощь уязвимым и серьезно пострадавшим людям в Украине по мере наших возможностей".
"Кроме того, наши украинские коллеги в Министерстве иностранных дел не должны оставлять без внимания тот факт, что российский газ, транспортируемый через украинскую территорию, приносит Украине значительные доходы, имеющие решающее значение для экономики страны", — добавили в словацком МИД.
Напомним, 22 декабря Роберт Фицо посетил Москву, где имел "длительный разговор" с диктатором Владимиром Путиным после заявления президента Зеленского о невозможности продления транзита российского газа через Украину.
После этого президент Владимир Зеленский заявил: Путин, похоже, поручил Роберту Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии".
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