Зеленский заявил о спецмерах по трибуналу в отношении РФ: "Украинцы выстоят, будет новый "Нюрнберг"

Президент заверил, что будут найдены инструменты, чтобы "российские убийцы и палачи" получили справедливые приговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 31 марта в Буче состоялись спецмеры, чтобы ускорить работу ради трибунала по агрессии России.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

Он подчеркнул, что главное слово сегодня – справедливость.

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"Справедливость – для нашего государства, для всех наших людей, потерявших родных, близких, потерявших здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора оккупанта", – уточнил президент.

Он сообщил, что в этот день в Буче, в годовщину освобождения города, и в Киеве прошли специальные мероприятия. Это саммит и переговоры, вторая конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости".

"Все это — чтобы ускорить, сделать более энергичной глобальную работу ради трибунала по агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи", — пояснил глава государства.

"И они получат. Стопроцентно. Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты", – подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил всех, кто в этом помогает. Он отметил, что в этом первом Бучанском саммите приняли участие представители почти 50 стран. И это только начало.

"Благодарю лидеров Словении, Словакии, Хорватии и Молдовы, которые сегодня посетили Украину, которые лично поддержали Бучу — почтили память всех, кто погиб в городе во время российской оккупации", — сказал украинский лидер.

Он также традиционно поблагодарил украинских военных – всех, кто сражается за государство сейчас, и всех, кто сражался с 2014 года.

"Украинцы выстоят в этой войне. Мы освободим нашу землю и всех наших людей от российской неволи. И будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена. Будет новый "Нюрнберг" – в отношении рашистов", – заверил президент.

Заметим, 31 марта – ровно год после освобождения Бучи от российских оккупантов. Зеленский напомнил, что город был захвачен врагом 33 дня. За этот период там погибли 1400 человек, из них 37 детей. В братских могилах и камерах пыток было обнаружено более 175 человек.

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