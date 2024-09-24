В Москве заявляют, что мир возможен только на их условиях.

Завершение войны в Украине возможно только при достижении диктатором РФ Владимиром Путиным "поставленных целей" в так называемой "сво".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей", — высказался пресс-секретарь "фюрера".

Песков о целях не сказал ни словами. Впрочем, подчеркнул, мол, как только эти "цели будут достигнуты тем или иным путем", война будет завершена.

Заявление Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что война "ближе к завершению", чем многие думают. Союзники должны более активно поддерживать украинскую армию, потому что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

"План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к окончанию войны", — подчеркнул глава государства.

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