Зеленский заявил о сужении возможности для переговоров с Россией после зверств в Буче

Глава государства отметил, что проблема не в нем лично, а в руководстве Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сужении возможностей для мирных переговоров с Россией после зверств российских оккупантов в Буче, Бородянке, Мариуполе и других городах.
Об этом Зеленский сказал в интервью BBC.
"Буча закрывает возможности (мирных переговоров – ред.). Дело не во мне – дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами", – сказал президент Украины.
Он также признался, что когда посетил Бучу на прошлой неделе, то "испытал весь спектр эмоций". Зеленский сказал, что закончил день ни с чем, кроме "ненависти к российским военным".
Украинский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин и все командование армии – военные преступники.
Напомним, 9 апреля Зеленский уже заявлял о том, что "пока что" Украина готова к диалогу с Россией, несмотря на то, что она продолжает накапливать войска и технику на Востоке и Юге страны.
Отметим, что 12 апреля Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик.
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