Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с РФ: у Путина назвали условие, при котором это может произойти

Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с РФ: у Путина назвали условие, при котором это может произойти

В Госдуме РФ отреагировали на слова украинского президента Владимира Зеленского.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о вероятности полномасштабной войны с РФ, переложил ответственность на Киев, заявив, что это возможно только в случае провокации со стороны Украины.

Об этом пишет российский ТАСС.

По словам Калашникова, якобы Россия, которая захватила украинский Крым и осуществляет агрессию на Донбассе, не хочет воевать с Украиной.

"Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае осуществления провокации со стороны Киева", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Впрочем, если это действительно произойдет, по мнению украинского лидера, это может стать самой большой ошибкой РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет на эскалацию в Украине, может начаться новая мировая война. Но он убежден, что ни украинская, ни российская стороны не готовы к полномасштабной войне.

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