Зеленский заявил "о возвращении войны назад – государству-агрессору"

Глава государства также посоветовал "российским террористам" даже не надеяться, что им удастся спровоцировать глобальный продовольственный кризис или создать очередную ценовую катастрофу.

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о заседании Ставки и поблагодарил СБУ "за возвращение войны назад – государству-агрессору".

Об этом глава государства сказал в видеообращении 4 августа.

Заметим, утром 4 августа россияне заявили об атаке надводными дронами на военно-морскую базу в Новороссийске. Один из дронов повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который опрокинулся на бок.

Ставка верховного главнокомандующего

Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое было более длительным, чем планировалось.

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"Детально разобрали ситуацию на передовой, все направления – те, где держим оборону, те, где шаг за шагом двигаемся вперед. Докладывали командующие: Головком Залужный, генерал Сырский, генерал Тарнавский. Подробно проговорили, как именно и в какие сроки, каким обеспечением, какой логистикой будет больший результат для Украины", – рассказал президент.

Он также сообщил о максимальном упрощении и уборке всей бюрократии по производству боеприпасов и оружия оборонно-промышленным комплексом Украины.

"Докладывал министр стратегпрома Камышин. Результат будет", — заверил глава государства.

Экспорт зерна

О Черном море и продовольственном экспорте, безопасности украинских портов на Ставке докладывали командующий ВМС, чиновники, руководители разведки.

"Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся спровоцировать глобальный продовольственный кризис или создать очередную ценовую катастрофу", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил о работе со всеми партнерами Украины и в регионе, и вообще в мире, чтобы обеспечить продовольственную безопасность.

Доклад СБУ

Президент Украины также сообщил о докладе от главы СБУ Василия Малюка.

"Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад – государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься", – отметил глава государства.

Встреча по поводу "Формулы мира"

Президент напомнил, что 5 августа в Джидде – в Саудовской Аравии – начнется встреча советников глав государств и представителей МИД по поводу "Формулы мира". На встрече будут представлены много стран, разные континенты, в том числе государства Глобального Юга.

"Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, в Азии, в других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстрый будет мир в реализации "Формулы мира", — пояснил украинский лидер.

Он также заявил о движении к Глобальному саммиту мира.

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"Очень важно, что мир видит: справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире. Всем! Освобождение украинской земли от оккупантов – это восстановление полного уважения к международному праву и Уставу ООН. Ликвидация всех созданных Россией угроз украинской и глобальной безопасности – это возвращение покоя международным отношениям и стабильности глобальной жизни", – подчеркнул Зеленский.

Встреча с американскими политиками

Президент также проинформировал, что имел возможность еще раз поблагодарить всех, кто в США помогает Украине защищать свободу: обеим партиям, Конгрессу, президенту Джо Байдену, каждой семье и сообществу.

"Американское лидерство действительно жизненно важно. И не только для свободы в нашем регионе – это глобальные вещи. И на встрече с Кристофером Кристи, одним из влиятельных деятелей американской политики, членом Республиканской партии, мы говорили именно о том, насколько важно усиливать поддержку свободы, поддержку демократи. И я благодарен за то, что господин Кристи – из тех людей, кто стремится видеть ситуацию своими глазами. Свой визит в Украину он начал с посещения Бучи. Там видишь полностью, что несет Украине и всей Европе, всему свободному миру российская агрессия", – рассказал Зеленский.