Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украинские власти готовятся к встречам с американской стороной и европейскими партнерами в ближайшие дни.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 13 декабря.

Зеленский подтвердил, что летит в Берлин на встречу с европейскими лидерами.

Реклама

«Будет доклад Умерова и нашей переговорной команды по уже состоявшимся контактам. Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать по деталям гарантий безопасности для Украины», — заявил глава государства.

По его словам, такой идет разговор украинских чиновников с Америкой и Европой о возобновлении Украины после войны.

«Самое главное — будут встречи у меня с представителями Президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны», — сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас есть «значительный шанс» для окончания войны.

Реклама

«И это важно для каждого нашего города, для каждого нашего украинского общества. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным и чтобы была гарантия — гарантия, прежде всего, того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Благодарю всех партнеров, которые помогают нам — помогают Украине, и мы будем в эти дни в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным», — добавил Зеленский.

Ранее в BILD сообщали, что переговоры по Украине резко активизировались.