Зеленский заявил об исторических договоренностях на Ближнем Востоке: детали

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке беспрецедентных десятилетних соглашений со странами Ближнего Востока. Киев рассчитывает на стратегическое сотрудничество в сфере оборонных технологий и решения дефицита средств ПВО.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.

Завершая серию визитов в страны Ближнего Востока, Зеленский отметил, что украинская делегация уже посетила Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию, поддерживая связь и с другими партнерами в регионе. Сейчас работу продолжает секретарь СНБО Рустем Умеров, у которого запланирован еще ряд официальных переговоров.

«Считаю, что это исторические договоренности. Мы договариваемся о стратегическом сотрудничестве в направлении miltech и в других направлениях. Мы говорим о десятилетних договорах. Это взаимная помощь, безусловно. Нас интересует также антибаллистическая деятельность. Вы знаете, что у нас с этим дефицит», — рассказал президент.

Кроме оборонного сектора, Украина фокусируется на решении проблем в энергетической сфере, в частности по поставкам дизельного топлива.

Глава государства подчеркнул, что будущее юридическое закрепление этих соглашений будет иметь исключительное значение, поскольку ранее Украина никогда не достигала такого уровня сотрудничества со странами этого региона.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский начал турне по странам Персидского залива, в частности прибыв в Саудовскую Аравию 26 марта вместе с Умеровым. Как писало издание Bloomberg, главная цель поездки — заключение соглашений по воздушной безопасности. Украина предлагает свой уникальный опыт перехвата иранских дронов и консультации более 200 военных специалистов в обмен на дефицитные американские ракеты, необходимые для защиты от российской баллистики.

Поездка Зеленского на Ближний Восток — какие результаты

27 марта Зеленский сообщил о договоренности об оборонном сотрудничестве между Украиной и Саудовской Аравией. Документ предусматривает объединение усилий против ударов дронов и баллистики, привлечение инвестиций, развитие технологий и обмен боевым опытом.

28 марта Зеленский проинформировал, что Украина подписала 10-летнее оборонное соглашение с Катаром, а в ближайшие дни аналогичный документ подпишут с ОАЭ. Сотрудничество предусматривает не только закупки, но и совместное строительство заводов и линий производства. Кроме того, президент договорился о стабильных поставках дизельного топлива минимум на год для защиты энергосистемы от кризисов.

29 марта Зеленский прибыл с визитом в Иорданию. Глава государства отметил, что главной темой станет безопасность и совместные усилия партнеров в этой сфере. В Иордании запланирован ряд важных встреч, однако конкретные темы переговоров пока не разглашаются.