- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1784
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский заявил об изменении позиции Германии в отношении членства Украины в НАТО
Президент сообщил, что впервые получил от Германии прямой сигнал поддержания вступления Украины в Альянс.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия официально поддержала вступление Украины в НАТО. По его словам, такого четкого сигнала раньше не было.
Об этом глава государства заявил перед встречей с немецким министром Иоганном Вадефулем, передает корреспондент "Укринформа".
"Очень важный момент, кроме будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы вас сегодня лично поблагодарить за сигнал, которого очень давно, а может даже никогда, не слышно от немецкой стороны", - отметил Зеленский.
Президент уточнил, что на заседании на уровне глав МИД НАТО и Украины немецкая сторона заявила о поддержке вступления Украины в Альянс.
"Немецкая сторона сказала, что считает, что Украина должна быть в Альянсе, и это в интересах безопасности всей Европы", - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что рад таким сигналам поддержки и считает их важными в условиях продолжающейся войны.
Напомним, в Киев впервые прибыл глава немецкого МИД Иоганн Вадефуль. Он подчеркнул, что свобода Украины – важнейшая задача внешней и безопасности политики Германии.