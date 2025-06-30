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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский заявил об изменении позиции Германии в отношении членства Украины в НАТО

Президент сообщил, что впервые получил от Германии прямой сигнал поддержания вступления Украины в Альянс.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия официально поддержала вступление Украины в НАТО. По его словам, такого четкого сигнала раньше не было.

Об этом глава государства заявил перед встречей с немецким министром Иоганном Вадефулем, передает корреспондент "Укринформа".

"Очень важный момент, кроме будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы вас сегодня лично поблагодарить за сигнал, которого очень давно, а может даже никогда, не слышно от немецкой стороны", - отметил Зеленский.

Президент уточнил, что на заседании на уровне глав МИД НАТО и Украины немецкая сторона заявила о поддержке вступления Украины в Альянс.

"Немецкая сторона сказала, что считает, что Украина должна быть в Альянсе, и это в интересах безопасности всей Европы", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что рад таким сигналам поддержки и считает их важными в условиях продолжающейся войны.

Напомним, в Киев впервые прибыл глава немецкого МИД Иоганн Вадефуль. Он подчеркнул, что свобода Украины – важнейшая задача внешней и безопасности политики Германии.

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