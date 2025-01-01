Зеленский заявил об одном из самых больших поражений России

Украинский президент подчеркнул, что абсолютное большинство стран Европы успешно адаптировалось к отказу от российского газа.

Утрата Российской Федерацией возможности совершать транзит газа в Европу через Украину стала одним из крупнейших поражений Москвы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что 25 лет назад, когда, по его словам, "Путину подарили власть в России" [имеется в виду объявление в 2000 году тогдашним президентом Борисом Ельциным своим преемником Владимира Путина], РФ ежегодно прокачивала через территорию Украины в Европу более 130 миллиардов кубов газа.

"Сегодня транзит российского газа — 0. Это одно из самых больших поражений Москвы", — сказал украинский президент.

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Зеленский назвал причину, приведшую к потере государством-агрессором важного рынка сбыта для своего стратегического товара.

"Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров — это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка", — заявил он.

Украинский президент подчеркнул, что абсолютное большинство стран Европы успешно адаптировалось к отказу от российского газа.

“Сегодня наша общая задача – поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики”, - отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский выразил надежду, что в Европу будут увеличены поставки газа из США, о которых уже говорил избранный президент Дональд Трамп. По его словам, максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены на газ более комфортными.

"Чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России", — подытожил он.

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

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