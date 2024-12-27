Зеленский заявил об ответственности России за сбитый самолет из Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фото и видео с места крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", упавшего 25 декабря на территории Казахстана, красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию.

Об этом он написал в пятницу, 27 декабря, в сети X.

"Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования ради установления истины", — написал он об авиакатастрофе, в которой погибло 38 человек.

При этом президент Украины напомнил о том, как более 10 лет тому назад российские военные сбили самолет рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом.

"Если Россия продолжит распространять ложь, так же как сделала это в случае сбивания ею #MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновниые привлечены к ответственности", — подчеркнул он.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

Напомним, в авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" назвали предварительную причину крушения пассажирского самолета Embraer рейса "Баку — Грозный", разбившегося 25 декабря в Казахстане после инцидента в небе над российской республикой Чечня.

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