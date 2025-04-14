Зеленский заявил об угрозе мировой войны из-за агрессии РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Из-за агрессии РФ и дальнейших планов экспансии российского диктатора на кону сейчас стоит безопасность всего мира.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.

Он выразил опасение, что война России против Украины может обостриться, если Киев при поддержке союзников не будет жестко противостоять дальнейшему военному продвижению со стороны оккупантов.

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«В этот момент войны РФ против Украины — на кону безопасность всего мира. Если мы не будем твердо стоять, Владимир Путин будет двигаться дальше», — сказал он в разговоре с корреспондентом американской телерадиокомпании.

В то же время, Зеленский обратил внимание, что это «не просто пустые спекуляции».

Ранее Зеленский объяснил, почему можно быстро достичь прекращения огня и закончить войну.