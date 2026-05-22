Зеленский заявил об угрозе нового наступления РФ на севере: разведка изучила все сценарии

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями общин Киевщины и Черниговщины, в ходе которой обсудили усиление обороны северного направления , укрепление ПВО и защиту от российских дронов.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении.

По словам Зеленского, Украина учитывает все возможные риски повторной эскалации на Черниговско-Киевском направлении. Он подчеркнул, что украинская разведка проанализировала все возможные сценарии развития событий.

«Угрозы, которые были с первых дней полномасштабной войны, не уменьшаются и сейчас. Все прекрасно понимают, что Украина не может допустить даже процента повторения таких рисков для наших людей, которые были тогда в феврале 2022-го», — заявил президент.

В ходе совещания стороны обсудили усиление фортификаций, подготовку личного состава, а также укрепление системы противовоздушной обороны на севере Украины. Зеленский сообщил, что Министерство обороны уже получило соответствующие задачи.

Отдельно речь шла о ремонте местных дорог для улучшения логистики и поддержки работников Чернобыльской АЭС. Президент отметил, что Министерство финансов пообещало уже в июне принять решение о зарплатах для коллектива станции.

Угроза из Беларуси: последние новости

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

На днях президент Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила детали разговоров Путина с Лукашенко и узнала, как РФ хочет окончательно втянуть Беларусь в войну.

