Зеленский заявил об успехах на фронте и отреагировал на атаки ВСУ в Бердянске и Луганске

Глава государства поблагодарил "некоторых партнеров" Украины, сказав: "Эффективное оружие, как мы и договаривались".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел 17 октября заседание Ставки, после которого проинформировал о результате ВСУ в продвижении вперед на фронте.

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Провел заседание Ставки. Важные доклады командующих. Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята!" – сказал Зеленский.

Уничтожение логистики и баз оккупантов

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Он также поблагодарил тех, кто уничтожает российскую логистику и вражеские базы на украинской земле, отметив, что "есть результаты". Очевидно, речь идет о ночных ударах ВСУ по захваченным врагом аэродромам в Бердянске и Луганске. Глава государства выразил благодарность и некоторым партнерам Украины. Он сказал, обращаясь к ним: "Эффективное оружие, как мы и договаривались".

Результат в продвижении вперед

"Имеем результат в нашем продвижении вперед, результат штурмовых действий наших ребят, и это ключевые новости нашего государства. Ежедневно, еженедельно Украина именно нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно нужно сохранять инициативу", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что каждый пройденный километр и каждая преодоленная линия обороны оккупантов имеют значение. Ведь постоянство результатов на фронте – это постоянная поддержка Украины миром.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Срочное обращение Зеленского 17 октября

Защита Черного моря

"Был доклад на Ставке по защите берегов Черного моря, Дунайского региона. Защита людей. Защита портов. Защита нашего экспорта. Благодарен всем, кто работает ради этого", – сообщил президент.

Он также сообщил, что отдельно на Ставке обсудили международную политику, имеющиеся изменения. Докладывали чиновники и разведка.

"Вызовов много. Но какими бы ни были угрозы, наш ответ – это наша сила. Наше единство", – отметил глава государства.

Напомним, в ночь на 17 октября Силы обороны Украины нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупантов вблизи Луганска и Бердянска.

После атаки ВСУ российские захватчики пожаловались на потери живой силы и техники. Оккупанты также назвали удары на аэродромы одной из самых мощных атак за весь период полномасштабной войны.

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