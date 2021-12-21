Зеленский ждет диалога с Кремлем в любых форматах и напоминает о 10 шагах для мира на Донбассе

Зеленский ждет диалога с Кремлем в любых форматах и напоминает о 10 шагах для мира на Донбассе

Глава государства заверил, что готов как к прямым переговорам с президентом России, так и в трехстороннем формате с привлечением президента США.

Во вторник, 21 декабря, во время общения с журналистами после общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора" президент Украины Владимир Зеленский напомнил об инициативах Украины по прекращению войны и мирному урегулированию на Донбассе и заявил о готовности к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации.

Об этом сообщили на сайте президента.

“Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нам не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять”, – сказал Зеленский.

Украинский президент также сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате.

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"Мы готовы и на прямой диалог, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность", – сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, работа над возможными переговорами в разных форматах все еще продолжается. "Есть Нормандский формат. Есть общение президента Соединенных Штатов Америки с президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор”, – сказал он.

Как сообщает издание "Европейская правда", в разговоре с журналистами Зеленский допустил возможность выхода на двустороннюю (Украина-РФ) или трехстороннюю (Украина-РФ-США) встречу.

Кроме того, президент Зеленский напомнил, что Украина предложила свою инициативу – 10 шагов, которые можно выполнить с привлечением государств-участников Нормандского формата и США. "Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", – сообщил глава государства.

Президент Украины также отметил готовность государства двигаться к НАТО и надеется на ее участие в саммите НАТО, который состоится в Мадриде в 2022 году.

"Для нас самое главное событие – чтобы мы там присутствовали в той или иной роли, а также чтобы в 2022 году мы имели конкретную перспективу с четко определенными датами – в течение какого срока нас видят равноправным членом Альянса", — сообщил Зеленский.

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, и производят обстрелы украинских позиций. В результате обстрелов ранен украинский военный.

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