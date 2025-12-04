Зеленский ждет "полную информацию" от США о встречах в Москве— переговоры продолжаются

Владимир Зеленский / © Associated Press

Сегодня украинские представители продолжат разговор в Соединенных Штатах с командой президента Трампа после того, как американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись из Москвы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 4 декабря.

«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел Путин, чтобы затянуть войну и давить на Украину, на нас — на нашу независимость», — сказал он.

Зеленский заверил, что готов к любым вариантам развития событий. Но, конечно, будет работать максимально конструктивно со всеми партнерами, «чтобы это был достойный мир».

«Только достойный мир означает реальную безопасность, мы полностью осознаем, что для этого и сейчас нужна, и потребуется поддержка партнеров», — подытожил глава государства.

Ранее в Офисе президента рассказали, что во Флориде Рустем Умеров и Андрей Гнатов встретятся с американской стороной.