Зеленский жестко ответил Лукашенко на "приглашение" украинцев в Беларусь: что заявил

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике последние «добрые» заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес украинцев, заявив, что тот пытается «заговорить память» украинского народа.

Об этом президент заявил во время встречи с журналистами.

Владимир Зеленский прокомментировал попытки Лукашенко, недавно даже приглашавшего украинцев жить в Беларуси, показать свою «доброту».

«В последнее время Лукашенко стал „очень болтливым“ в медиа. Он показывает, как он добр к нашему народу», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что украинцы хорошо помнят роль Белоруссии в войне.

«Нам его доброта — ракеты в 4 утра с ракетами — не нужна», — резко ответил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Лукашенко не удастся заговорить память украинцев, и он будет расплачиваться за свое союзничество с Россией. С первых дней полномасштабного вторжения территория Беларуси использовалась Россией как плацдарм для наступления на север Украины и регулярных ракетных обстрелов украинских городов.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия обновленного моста через реку Припять обратился к гражданам Украины с приглашением приезжать в его страну.

Также сообщалось, что белорусские миротворцы готовы к возможному развертыванию в Украине при наличии соответствующего решения. Об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Алексей Скабей.

В то же время Александр Лукашенко пригрозил Европе применением российского ракетного комплекса «Орешник», который поставят на боевое дежурство на территории государства-вассала РФ в декабре 2025 года.