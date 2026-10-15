Зеленский жестко ответил на дизельное соглашение Трампа и Путина

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина не хочет участвовать ни в каких договоренностях, связанных с дизельным топливом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Мы не хотим быть вовлечены в какие-то соглашения с дизельным топливом. Я не хочу в этом участвовать. Если он атакует нас, мы ответим. Такое у нас правило. Не вовлекайте нас ни в какие соглашения с дизельным топливом», — сказал он.

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Дизельное соглашение между США и РФ — что известно

9 октября Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и другие рынки.

Неожиданный шаг произошел прямо во время переговоров украинской команды с американскими представителями о завершении войны.

Решение Трампа возмутило Киев. В частности, Зеленский считает, что США следовало бы заключить дизельное соглашение с Украиной, поскольку именно оно решает, какие российские НПЗ работают и какие суда с российской нефтью могут курсировать в море.

Между тем, в Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать любые закупки российской нефти. Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон поддержал инициативу коллеги Брайана Фицпатрика и назвал решение Дональда Трампа по закупке российского дизельного горючего серьезной ошибкой.

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В администрации Дональда Трампа считают, что решение об отмене санкций в отношении российского дизеля выгодно американцам, и напоминают, что Европа продолжает покупать топливо у РФ, несмотря на войну в Украине.

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