Зеленский жестко ответил на заявления Вэнса о прекращении помощи Украине — подробности
Владимир Зеленский в интервью Newsmax резко ответил вице-президенту США Джею Ди Вэнсу. Президент объяснил, почему блокирование помощи Украине является помощью России, и призвал к взаимовыгодному партнерству.
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике вице-президента США Джея Ди Вэнса за желание прекратить помощь Украине. Украинский лидер заявил, что это выгодно только России.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.
Президент Зеленский подчеркнул, что как бы ни развивались события, Россия всегда будет врагом для США.
«Я не соглашаюсь с вице-президентом. Мы открыты. Мы не враги. Россия — враги и всегда будут оставаться врагами Соединенных Штатов. Холодная война, горячая война, да благословит Бог, никакой войны, но они не союзники», — подчеркнул он.
Президент также отметил, что сотрудничество между странами должно строиться на принципе взаимной выгоды, а не на поисках способов прекратить поддержку.
«Я уверен, что Соединенные Штаты — отличный партнер для Украины, и украинцы также могут укрепить США. В бизнесе люди говорят, что это выигрыш для всех. Так почему бы не выиграть? — добавил он.
Зеленский резюмировал, что гордиться отсутствием помощи борющейся с агрессией стране означает фактически способствовать планам Кремля.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, мол, очень гордится тем, что администрация Белого дома прекратила финансирование войны в Украине. Он вспомнил, как на выборах общался с американцем украинского происхождения. Тот убеждал его, что США должны помогать Украине. Однако вице-президент заявил, что и тогда, и сейчас считает расходы на Украину бесполезными.
К слову, глава Пентагона снова раскритиковал помощь Украине и подтвердил курс на «мирное соглашение».