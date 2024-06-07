Зеленский жестко ответил Путину на обвинение в "нелегитимности"

Во время общения с прессой в Париже Владимира Зеленского спросили, что он думает о заявлении Путина о якобы "нелегитимности" президента Украины. В ответ украинский лидер отметил, что легитимность Путина признает только он сам, а президента Украины избирает народ.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Легитимность президента Зеленского – признает исключительно народ Украины. Выбирает – народ Украины и я очень благодарен за поддержку", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что украинцы являются свободным народом, который как раз воюет за свой свободный выбор.

"Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин. И выбирает Путина – Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один", – добавил Зеленский.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что в Украине происходит "узурпация власти". По его словам, невозможность провести выборы президента Украины во время военного положения не означает автоматического продления его полномочий. Следовательно, легитимным можно считать только спикера Рады.

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