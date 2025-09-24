Владимир Зеленьский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

В американской политике по отношению к Украине снова произошел крутой поворот. Часто меняющиеся Комментарии президента США Дональда Трампа уже не удивляют. Во вторник Трамп предположил, что Украина может вернуть все оккупированные территории, что противоречит его прежней позиции, когда он заявлял, что Украине следует уступить землю.

Об этом пишет CNN.

Новый поворот: почему он важен?

Трамп, который является одним из самых влиятельных голосов в мире по поводу крупнейшей европейской войны с 1940-х годов, снова удивил своей позицией. Его новое заявление имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

На первый взгляд это хорошая новость для Украины. Трамп признает героизм украинского народа и поддерживает их цель вернуть все оккупированные территории. Он также поддерживает предоставление Украине американского оружия через НАТО и подчеркивает экономическую слабость России.

Однако есть и другая сторона. Трамп больше не настаивает на немедленном завершении войны, а считает, что она может продолжаться, пока Украина не вернет все земли. Это создает нереалистичные ожидания, учитывая кадровые проблемы и медленные территориальные потери, с которыми сталкивается Украина.

Анализ ситуации

Заявления Трампа вызвали реакцию Кремля, где заявили, что российские войска все еще преуспевают. Трамп основывает свои выводы на возможной экономической слабости России. Хотя удары по российской инфраструктуре, в частности, нефтеперерабатывающим заводам, могут оказать определенное влияние. Кремль может выдержать это давление. Для Путина это экзистенциальная война и он не отступит, даже если экономика будет под угрозой.

Трамп, похоже, изменил свое мнение после ознакомления с военной и экономической ситуацией в регионе. Он намекнул, что НАТО может сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, что является достаточно радикальной идеей. Когда его спросили, доверяет ли он Путину, он ответил, что ответит «приблизительно через месяц», что оставляет пространство для неопределенности.

Новая позиция Трампа возвращает Украину в реальность. Хотя она поддерживает амбиции Украины, она не предлагает конкретный путь к победе. Трампа остается непредсказуемой, колеблясь между поддержкой союзников и непонятным доверием к Путину. Кремль внимательно следит за этим поведением, и, вероятно, считает, что у них есть еще минимум месяц, чтобы подождать и увидеть, не изменится ли ситуация снова.

Напомним, 23 сентября в США прошли переговоры лидера Штатов Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. После завершения встречи журналистка ТСН Ольга Кошеленко в прямом эфире на YouTube-канале ТСН спросила Зеленского, как завершились переговоры.

Также недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть все оккупированные территории, стало настоящим сюрпризом для многих политических обозревателей. Этот сдвиг в позиции есть результат не случайности, а роста субъектности Украины.