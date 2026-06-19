Зеленского лишили высшей награды Польши: что заявил Навроцкий

Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла.

Об этом президент Польши сообщил вечером 19 июня.

Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла — что заявил

Свое решение Навроцкий объяснил тем, что орден является символом высочайшего доверия и благодарности польского народа, требующего от награжденного соответствующего отношения к историческим ценностям.

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«Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия „Героев УПА“, после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла», — отметил Навроцкий в своем обращении.

При этом польский президент подчеркнул, что этот шаг не означает изменение стратегии Польши и не направлен против украинцев. Он добавил, что Варшава продолжает поддерживать Украину по борьбе с российской агрессией, которую считает общей угрозой.

«Россия является агрессором, а Путин — преступник, который несет ответственность за развязывание войны, ставшей для Европы наибольшим вооруженным конфликтом со времен окончания Второй мировой войны. За каждым бомбардированным жилым районом, за каждым ребенком, вынужденным убегать от войны, за каждой семьей, разведенной насилием, стоит решение, принятое в Кремле», — добавил польский лидер.

Навроцкий также объяснил, что история Польши полна трагедий — от депортаций до жизни под советским контролем, поэтому для поляков у свободы особенная цена. Он добавил, что Польша готова сотрудничать с Украиной, но не собирается забывать исторические конфликты.

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«Польша будет последовательно защищать память своих граждан и достоинство своих государственных символов. Польша будет защищать свои интересы и ценности. Польша не согласится на прославление тех, кто убивал беззащитных мирных жителей», — подчеркнул глава государства.

Навроцкий также отметил, что для европейского будущего Украины важно откровенно говорить о сложных исторических событиях. По его мнению, споры вокруг истории выгодны только Кремлю. Президент призвал строить общую память вокруг фигур, символизирующих украинско-польское сотрудничество, в частности гетманов Петра Конасевича-Сагайдачного, Филиппа Орлика или атамана Симона Петлюры.

«Поэтому сегодняшнее решение не только символическое. Оно также служит предупреждением. В польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать. Это также призыв к нашим соседям: вернитесь на путь правды и взаимоуважения», — подытожил Кароль Навроцкий.

Скандал Украины и Польши из-за УПА — последние новости

Напомним, между Польшей и Украиной возник скандал из-за решения Зеленского присвоить одному из воинских подразделений почетного звания «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили забрать орден Белого Орла, полученный украинским президентом в апреле 2023 года.

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Это решение спровоцировали громкий дипломатический скандал. Пока польская сторона выжидает смены позиции Киева, украинцы в соцсетях бурно реагируют на такой шантаж и призывают власти не подвергаться давлению.

Также ранее в администрации президента Польши подтвердили, что украинского лидера Владимира Зеленского могут лишить высшей государственной награды.

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