Зеленского нет в графике встреч Трампа на Генассамблее ООН

Зеленский и Трамп / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский пока нет среди мировых лидеров, с которыми президент США Дональд Трамп планирует двусторонние встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН во время своего визита, запланированного 21-22 сентября в Нью-Йорке.

Об этом сообщает «Суспільне».

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По графику, который озвучил журналистам постоянный представитель США при ООН Майк Уолц, Трамп прибудет в Нью-Йорк днем в понедельник, 21 сентября. Вечером он примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower.

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Во вторник, 22 сентября, президент США выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН. После этого он проведет ряд двусторонних встреч.

В то же время, в перечне двусторонних встреч, который озвучил Уолц, нет президента Зеленского. Двое украинских чиновников, попросивших не называть своих имен, сказали «Суспільне», что по состоянию на 19 сентября двусторонняя встреча Трампа и Зеленского не подтверждена.

Программа Зеленского на Генассамблее ООН

Напомним, представитель министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий сообщал, что украинская и американская команды работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

По его словам, в ходе визита Зеленского на Генассамблею ООН планируются «десятки очень важных» двусторонних встреч.

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«Я имею в виду не только встречу с президентом США, но и другие контакты — и с представителями Конгресса, и с бизнес-кругами, и с украинским сообществом в США. То есть повестка дня гораздо шире», — добавил спикер МИД.

Кроме представителей США, Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига будут иметь ряд двусторонних и многосторонних встреч с представителями других государств.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина ожидает, что встреча президента Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью о сразу двух видах перемирия — энергетическом и морском.

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