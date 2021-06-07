Зеленского передумали приглашать на встречу с Байденом в Вашингтон — Axios

Причиной якобы стала смена руководства "Нафтогаза".

В Администрации президента США Джо Байдена передумали приглашать на встречу в Вашингтон украинской главу государства Владимира Зеленского.

Об этом 6 июня сообщает Axios, ссылаясь на источники в Белом доме.

По информации издания, встреча президентов отложила смена руководства "Нафтогаза". Источник в Белом доме рассказал об обеспокоенности по поводу "отказа Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".

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"Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встреча после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании" Нафтогаз ", — пишет портал.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом, но понимает, что через график президента США этого может не произойти.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. США планируют озвучить, в частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина большим риском для Украины является то, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2".

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