Зеленского передумали приглашать на встречу с Байденом в Вашингтон — Axios

Причиной якобы стала смена руководства "Нафтогаза".
В Администрации президента США Джо Байдена передумали приглашать на встречу в Вашингтон украинской главу государства Владимира Зеленского.
Об этом 6 июня сообщает Axios, ссылаясь на источники в Белом доме.
По информации издания, встреча президентов отложила смена руководства "Нафтогаза". Источник в Белом доме рассказал об обеспокоенности по поводу "отказа Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".
"Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встреча после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании" Нафтогаз ", — пишет портал.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом, но понимает, что через график президента США этого может не произойти.
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. США планируют озвучить, в частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина большим риском для Украины является то, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2".