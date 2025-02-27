Зеленского пригласили на саммит лидеров ЕС: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите лидеров ЕС, который пройдет 6 марта.

Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в письме-приглашении к участникам саммита.

Кошта отметил, что на заседании планируется обсуждение принятия решений, которые сделают Европу "более суверенной, более способной и лучше подготовленной для противостояния немедленным и будущим вызовам ее безопасности".

Он также подчеркнул необходимость обсуждения путей поддержки Украины, чтобы обеспечить "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир".

"Поэтому для нас важно обменяться мнениями о том, как в дальнейшем поддерживать Украину и каких принципов следует придерживаться в будущем. ЕС и его государства-члены готовы взять на себя больше ответственности за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения длительного мира в Украине", — заявил Кошта.

Он отметил, что пригласил президента Зеленского посетить Брюссель для обсуждения последних событий с лидерами ЕС.

Напомним, премьер Италии назвала самую эффективную гарантию безопасности для Украины.

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