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Зеленского пригласили выступить на одной из ближайших сессий Европарламента

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Зеленского пригласили выступить на одной из ближайших сессий Европарламента

president.gov.ua

От имени главы государства заместитель руководителя Офиса президента поблагодарил за приглашение.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европарламента.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел телефонный разговор с руководителем Кабинета президента Европарламента Алессандро Киоккетти.

"От имени главы государства заместитель руководителя Офиса президента поблагодарил за приглашение Владимиру Зеленскому выступить на одной из ближайших пленарных сессий ЕП", - отмечается в сообщении.

Напомним, что по словам высокопоставленных чиновников американской администрации, вице-президент Камала Харрис должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда она поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности позже на этой неделе.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о готовности к любым сценариям по поводу российского вторжения на территорию страны.

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