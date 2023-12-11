Зеленского в США будут принимать Байден и пригласили на встречу сенаторы: что известно о важном визите

Президент США Джо Байден будет принимать главу Украины Владимира Зеленского в Белом доме, поскольку обсуждения соглашения о помощи Украине в Конгрессе остаются в тупике.

Этот визит, о котором недавно объявил Белый дом, является третьим визитом Зеленского в Вашингтон с начала войны в Украине. В последний раз он был в сентябре.

Об этом пишет CNN.

"Визит Зеленского приходится на критический момент переговоров Конгресса по экстренной помощи Украине. Конгресс, кажется, не приблизился к соглашению, связывающему изменения в иммиграционной и пограничной политике с пакетом экстренной помощи, который обеспечит финансирование Украины и Израиля до того, как законодатели покинут. город на праздники", — пишет издание.

Президент Украины также пригласил выступить на встрече всех сенаторов во вторник утром лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл, сообщил помощник руководства Сената. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также встретится с Зеленским, говорится в сообщении его офиса.

Встреча в Белом доме имеет целью «подчеркнуть непреклонную преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, защищающего себя от жестокого вторжения России», — говорится в заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

"Пока Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненно важное значение дальнейшей поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", — сказала она.

Также в США обсудит дальнейшее сотрудничество в области обороны во время серии встреч во вторник, говорится в сообщении офиса президента Украины в воскресенье.

Зеленский сосредоточится на «обеспечении единства между США, Европой и остальным миром» относительно их поддержки защиты Украины от России и «укрепления международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета наций», говорится в заявлении.

Зеленский и Байден также обсудят оборонное сотрудничество на следующий год, в том числе совместные проекты по производству оружия и систем ПВО.

"Если Конгресс покинет город на праздники, не достигнув соглашения, Белому дому придется сделать тяжелый выбор по поставкам союзникам, таким как Украина, потенциально на средства военной готовности США. Самые высокие должностные лица администрации Байдена неделями били тревогу об истощении финансирования для Украины и возможных последствиях. Предложенный. администрацией пакет пособия на сумму 106 миллиардов долларов включает около 60 миллиардов долларов пособия на оборону Украины от России, а остальные уйдут на войну Израиля с ХАМАС, безопасность на Тайване и финансирование операций на границе США и Мексики", — говорится в материале журналистов.

Но высокопоставленные республиканцы, опасаясь прибавлять более 111 миллиардов долларов США, которые уже прислали Украине, попросили, чтобы любое дальнейшее финансирование было связано с большими изменениями, связанными с иммиграционной политикой.

«История будет строго судить тех, кто отвернется от дела свободы», — сказал Байден ранее в этом месяце. "Мы не можем позволить Путину победить".

Президент заявил, что готов пойти на «значительные компромиссы по границе», признав, что иммиграционная система страны «сломана», но добавил, что потребности Украины слишком критичны, чтобы ждать. Он назвал «крайних республиканцев», поскольку участники переговоров остаются в критическом тупике по вопросу безопасности границ, сказав, что эти республиканцы «играются с нашей национальной безопасностью».

«Откровенно говоря, я думаю, что это потрясающе, что мы дошли до этого момента. … Российские силы совершают военные преступления – это так просто», – сказал Байден.

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Новость о поездке Зеленского в Вашингтон вызвала негативную реакцию со стороны некоторых республиканцев в Конгрессе, в частности сенатора Дж. Д. Венса из Огайо, который написал в Twitter: «В разгар исторического пограничного кризиса Зеленский приедет в Вашингтон и потребует от Конгресса больше заботиться о его границе». чем наши собственные».

Украина заявила в субботу, что Россия совершила около 100 воздушных атак по всей стране в течение 24 часов, поскольку ее первая леди предупредила, что Украине грозит «смертельная опасность» без военной помощи Западу.

«Нам действительно нужна помощь», — сказала ВВС первая леди Украины Елена Зеленская о поддержке Украины. «Простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы это сделаем, мы умрем.

"И если мир устанет, они просто позволят нам умереть", — резюмировала она.

Напомним, что Франция готова предоставить помощь Украине для восстановления ее суверенитета и поддержать вступление в ЕС.

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