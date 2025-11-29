Зеленского ждут с визитом в европейской столице: с кем встретится

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Реклама

В понедельник, 1 декабря, президента Украины Владимира Зеленского ждут в столице Франции, где у него состоится встреча с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает BFMTV с сообщением на заявление Елисейского дворца.

В официальном коммюнике о визите говорится, что лидеры двух стран «обменяются мнениями относительно условий справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами».

Реклама

Еще одной темой разговора станут вопросы гарантий безопасности для Украины в рамках «коалиции решительных».

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» объявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься согласованием и финализацией гарантий безопасности для Украины.

Как сообщалось, перед встречей в Женеве президент Украины Владимир Зеленский обсудил американский «мирный план» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.