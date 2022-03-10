Зеленскому не стоит встречаться с Путиным лично: эксглава МИД объяснил, почему

Зеленскому не стоит встречаться с Путиным лично: эксглава МИД объяснил, почему

Украина должна вместе со странами-союзницами стоять одним фронтом против оккупанта, сказал дипломат.

Эксглава МИД Украины Владимир Огрызко не советует президенту Владимиру Зеленскому лично встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, ведь это не украинско-российский конфиликт, а конфликт цивилизаций между демократией и тоталитаризмом.

Об этом дипломат сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

"По потенциальной встрече Путина и Зеленского, я бы не советовал нашему президенту проводить такую встречу. По одной причине — такая встреча должна быть встречей скоординированной группы Украины и западных коллег с Путиным", — пояснил Огрызко.

"Мы должны говорить не о двусторонних отношениях, а о том, что есть группа стран, к которым я лично причисляю США, Великобританию, Канаду, Польшу, возможно, и Турцию, и мы должны одним фронтом стоять против оккупанта", — добавил эксминистр.

Встречаться Зеленскому с Путиным один на один – это гораздо слабее, гораздо опаснее, подчеркнул Огрызко.

Напомним, накануне Зеленский в очередной раз предложил Путину провести прямой диалог.

Однако 10 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для встречи президента РФ с президентом Украины необходима необходимость, для которой нужно провести подготовительную работу.

ТСН.ua

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