Зеленскому нужно наладить отношения с Трампом, чтобы спасти Украину – WP

Конфликт с Трампом может стать для Зеленского самым серьезным вызовом с начала вторжения России в феврале 2022 года.

Чтобы спасти свою страну, президент Украины Владимир Зеленский надеется наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом после того, как на этой неделе они публично испортились.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинские источники.

"Эта вражда может стать для Зеленского самым серьезным вызовом с начала вторжения России в феврале 2022 года. В лице Трампа ему придется иметь дело с человеком, который известен своей обидчивостью. Это усложняет задачу Киева достигнуть мирного соглашения, которое гарантирует Украине безопасность, суверенитет и экономические возможности для восстановления, особенно с учетом того, что Путин до сих пор не отказался от намерения захватить всю Украину", – говорится в статье.

Издание отмечает, что слова Трампа о Зеленском, как о "диктаторе", который "развязал войну", и его отказ от критики Путина подорвали доверие Киева к мирному процессу. А ответ Зеленского, что Трамп попал в созданный Россией "пузырь дезинформации", только усилил ссору.

Аналитики и украинские депутаты, с которыми беседовали журналисты, подчеркнули, что от того, сможет ли Зеленский восстановить отношения с Трампом, будет зависеть будущее Украины.

"Независимо от обстоятельств, мы не в том положении, чтобы ссориться с Трампом. Нам нужно быть мудрее. Необходимо заслужить доверие и уважение Трампа, и это сейчас крайне сложно, но не невозможно", – заявил председатель украинского парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат и председатель Комитета ВР по евроинтеграции, заявила, что Зеленскому не следовало реагировать на провокационные заявления Трампа о "рейтинге в 4%", потому что "когда на карту поставлена ​​твоя страна, ты не думаешь о своих рейтингах".

В Раде некоторые представители оппозиции обвинили Зеленского в "неспособности подготовиться к возвращению Трампа" в Белый дом. По их словам, Киеву нужно было позаботиться об этом раньше, наладить контакты с республиканцами, заслужить их доверие и отстаивать перед ними интересы Украины.

"Офису Зеленского будет почти невозможно наверстать провал коммуникации сейчас. Любые словесные атаки на Трампа сейчас абсолютно контрпродуктивны", — сказал Владимир Арьев, депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность".

В то же время Александр Мережко не теряет надежду на изменение ситуации в позитивную сторону. По его словам, украинские чиновники должны продолжать отстаивать свою позицию в окружении Трампа — от религиозных групп, включая евангелистов, до военно-промышленного комплекса.

"Чем больше таких каналов — официальных и неофициальных — нацеленных на Трампа и его избирателей, тем лучше", — подчеркнул глава внешнеполитического комитета ВР.

Напомним, журналист Виталий Портников считает, что Трамп решил сделать Зеленского виноватым в провале своей нереалистичной миротворческой миссии. В этой ситуации пока остается непонятным только одно — как президент США намерен дальше строить отношения с Кремлем.

Читайте также: