"Зеленскому нужны мужчины": депутат ЕП призвал вернуть в Украину 800 тысяч человек

Еродепутат выступает за возвращение в Украину тех мужчин, которые незаконно сбежали за границу во время войны.

Европа должна помочь Украине вернуть около 800 тыс. мужчин, незаконно уехавших за границу в ЕС во время войны. Все, чтобы Украина победила в войне с Россией.

Об этом депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон заявил на заседании ЕП.

"На прошлой неделе мы имели честь приветствовать господина Зеленского в Таллинне. И он сказал очень четко — им нужны мужчины. Им нужно больше мужчин, потому что тысячи мужчин погибли, в том числе и с украинской стороны", — заявил депутат.

"Но в Европе у нас есть почти 800 тысяч мужчин, которые нелегально нарушили законы Украины и сбежали из Украины. И нам нужно помочь Украине вернуть этих мужчин, а также помочь с военной помощью, чтобы они не погибали, а воевали за Украину и выиграли эту войну", — подчеркнул Мадисон.

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Напомним, во время визита в Эстонию 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнообязанные мужчины, незаконно выехавшие за границу во время войны, должны если не воевать, то работать и платить налоги в бюджет.

Однако премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что те, кто находится в этой стране и соблюдает правила, не будут отправлены в Украину.

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