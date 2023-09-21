Зеленскому отказали в выступлении на совместном заседании палат Конгресса США

Зеленский приехал в Капитолий, чтобы поговорить с лидерами республиканцев и демократов.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США. Однако спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти отклонил просьбу Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

Об этом передает The Guardian.

Маккарти сказал, что нет времени для совместного обращения из-за напряженной законодательной недели, и сказал, что они делают для Зеленского – встречу с членами – то же, что они делали для премьер-министров Британии и Италии недавно.

Кроме того, как сказал Маккарти, Зеленский уже выступал в Конгрессе.

По информации АР, Зеленский приехал в Капитолий, чтобы в частном порядке поговорить с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате.

Он также встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме и будет разговаривать с военными лидерами США в Пентагоне.

В издании пишут, что лидеры республиканцев в Палате представителей пообещали "жестокие вопросы" Зеленскому по поводу того, как он планирует выиграть контрнаступление Украины. Также Кевин Маккарти заявил, что хочет получить отчетность по средствам, которые США передали Украине.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и другие республиканцы решили не присоединяться к поздравлению украинского президента перед камерами, оставив лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса сопровождать Зеленского в Капитолий.

Это второй визит Зеленского в Вашингтон после начала полномасштабного вторжения, и происходит в тот момент, когда решается судьба просьбы Байдена в Конгресс о дополнительных 24 миллиардах долларов на военные и гуманитарные нужды Украины.

Напомним, во время своего предыдущего визита в США, состоявшегося в декабре 2022 года, президенту Зеленскому дали возможность выступить на совместном заседании членов Палаты представителей и Сената.

Ранее в Белом доме заявили, что дальнейшая помощь для Украины "жизненно важна".

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