Зеленскому петицией предложили изменить название России на Московию: что ответил президент

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и ответил на электронную петицию, автор которой Шахворостова Валерия предлагает официально переименовать название "Россия" в "Московию".

Также она предлагает заменить термины "русский" на "московский", а "Российская Федерация" — на "Московская федерация".

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Петиция набрала более 25 тысяч электронных подписей.

«Историческим названием России есть Московия. То же касается государственных образований столичного княжества, столичного царства, империи. Это название употреблялось в европейских и некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI—XIX вв., производившихся в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название. 22 октября 1721 года, — то есть 301 год назад, — московский царь Петр I провозгласил Московское царство "Российской империей"", — рассказала автор петиции.

«Названия географических объектов, используемых в Украине, в том числе других стран мира, подлежат учету и государственной регистрации специально уполномоченным органом исполнительной власти по географическим названиям. Порядок создания и ведения Государственного реестра географических названий, а также предоставление информации об установлении географических названий для их регистрации определяется Положением о Государственном реестре географических названий, утверждаемым Кабинетом Министров Украины», – ответил президент Украины.

Также он пояснил, что вышеуказанное предложение имеет также международно-правовые аспекты. Ведь статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН разработан и опубликован в издании Статистические документы перечень стран и регионов, содержащий названия соответствующих стран и регионов в алфавитном порядке, их трехзначные цифровые коды, используемые для статистических целей.

«Таким образом, поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учетом указанного я обратился к Премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений, и информированием меня и автора петиции о результатах», — резюмировал Зеленский.

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Добавим, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица также предлагал переименовать Россию в Московию.

Напомним, что в Харьковской области село Ватутино просят переименовать в Залужное. Новое название населенного пункта не касается Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она возникла из-за географического положения села.

Также Киев "смывает" с себя напоминание о российской и советской идеологии: за пять месяцев переименовано 240 улиц, проспектов и бульваров.

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