"Зеленскому пора идти": Маск отреагировал на обвинения в отключении Starlink

Илон Маск / © Associated Press

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Украина должна стремиться к миру, иначе ее ждут огромные человеческие потери, которые не принесут никаких результатов. А Зеленскому пора покинуть должность.

Об этом заявил миллиардер Илон Маск в соцсетях, отреагировав на сообщение о войне и выборах в Украине.

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«Случилось именно то, что я предполагал», — написал Маск.

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Он также не обошел тему Starlink. Миллиардер поделился твитом Натальи Эль Феррари, которая написала, что Илон Маск предоставил Украине доступ к системе Starlink уже через несколько часов после начала вторжения, тем самым спас ситуацию на линии фронта.

Маск также снова повторил свое предыдущее мнение о том, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост. Американец так прокомментировал сообщение политического обозревателя под ником @amuse, написавшее буквально следующее:

«Зеленский дал понять, что не намерен прекращать войну, пока Россия не будет побеждена. Больше всего он опасается, что после окончания войны ему придется столкнуться с выборами президента. В случае поражения его почти наверняка ждет расследование и, скорее всего, судебное преследование — ведь 80% его предшественников подверглись уголовному преследованию».

Илон Маск добавил от себя: «И бойня продолжается… Зеленскому пора уйти».

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В то же время, Маск не комментировал нарушение Россией энергетического перемирия Трампа и нежелание страны-агрессора вести переговоры о завершении войны.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США и SpaceX сознательно ограничили работу Starlink во время атаки на Украину. Это помешало задействовать часть дронов-перехватчиков, из-за чего погибли люди.

В то же время, Илон Маск заверил, что работу Starshield («военного пакета» Starlink) контролирует Пентагон и президент США, а не его компания.

«Starlink — это коммерческая услуга, принадлежащая компании SpaceX и находящаяся под ее контролем. Использование Starlink ограничивается гражданскими или оборонными целями и не может применяться для наступательных военных действий, поскольку это было бы некстати для коммерческой компании», — написал Маск.

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Проблемы со Starlink возникли на фоне давления Вашингтона на Киев из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По данным СМИ, после оглашения Дональдом Трампом «энергетического перемирия» представители его администрации потребовали от украинских военных и чиновников прекратить эти атаки и угрожали последствиями.

Ранее Маск поддержал упреки Трампа, обвиняющего Украину в удорожании топлива из-за ударов по НПЗ РФ.

Накануне президент США Дональд Трамп также заявил, что Украине нужен новый президент. Это произошло после критики Зеленским американской договоренности по поводу российского дизеля.

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