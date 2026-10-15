ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1295
Время на прочтение
2 мин

"Зеленскому пора идти": Маск отреагировал на обвинения в отключении Starlink

Американский миллиардер Илон Маск снова призвал президента Украины уйти в отставку.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Илон Маск

Илон Маск / © Associated Press

Украина должна стремиться к миру, иначе ее ждут огромные человеческие потери, которые не принесут никаких результатов. А Зеленскому пора покинуть должность.

Об этом заявил миллиардер Илон Маск в соцсетях, отреагировав на сообщение о войне и выборах в Украине.

«Случилось именно то, что я предполагал», — написал Маск.

Он также не обошел тему Starlink. Миллиардер поделился твитом Натальи Эль Феррари, которая написала, что Илон Маск предоставил Украине доступ к системе Starlink уже через несколько часов после начала вторжения, тем самым спас ситуацию на линии фронта.

Маск также снова повторил свое предыдущее мнение о том, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост. Американец так прокомментировал сообщение политического обозревателя под ником @amuse, написавшее буквально следующее:

«Зеленский дал понять, что не намерен прекращать войну, пока Россия не будет побеждена. Больше всего он опасается, что после окончания войны ему придется столкнуться с выборами президента. В случае поражения его почти наверняка ждет расследование и, скорее всего, судебное преследование — ведь 80% его предшественников подверглись уголовному преследованию».

Илон Маск добавил от себя: «И бойня продолжается… Зеленскому пора уйти».

В то же время, Маск не комментировал нарушение Россией энергетического перемирия Трампа и нежелание страны-агрессора вести переговоры о завершении войны.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США и SpaceX сознательно ограничили работу Starlink во время атаки на Украину. Это помешало задействовать часть дронов-перехватчиков, из-за чего погибли люди.

В то же время, Илон Маск заверил, что работу Starshield («военного пакета» Starlink) контролирует Пентагон и президент США, а не его компания.

«Starlink — это коммерческая услуга, принадлежащая компании SpaceX и находящаяся под ее контролем. Использование Starlink ограничивается гражданскими или оборонными целями и не может применяться для наступательных военных действий, поскольку это было бы некстати для коммерческой компании», — написал Маск.

Проблемы со Starlink возникли на фоне давления Вашингтона на Киев из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По данным СМИ, после оглашения Дональдом Трампом «энергетического перемирия» представители его администрации потребовали от украинских военных и чиновников прекратить эти атаки и угрожали последствиями.

Ранее Маск поддержал упреки Трампа, обвиняющего Украину в удорожании топлива из-за ударов по НПЗ РФ.

Накануне президент США Дональд Трамп также заявил, что Украине нужен новый президент. Это произошло после критики Зеленским американской договоренности по поводу российского дизеля.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie