Зеленскому сделали важное предупреждение после разговора Мерца с Трампом: подробности

Фридрих Мерц / © Associated Press

Немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом по прекращению огня в Украине. По словам Мерца, дискуссия прошла в «достаточно жестких тонах», а ключевым вопросом остаются территориальные уступки и гарантии безопасности для Киева.

Об этом пишет Радио Свобода.

«Мы оба очень тесно контактируем с президентом Зеленским, с нашими европейскими партнерами, а также с президентом Трампом», — подчеркнул Мерц.

Угрожает ли «мир над головой» Украины

Канцлер предостерег, что любой мирный план должен приниматься Киевом и украинским народом, а не навязываться извне.

«Было бы ошибкой давить на украинского президента, чтобы он заключил соглашение, которое его народ не может поддержать после четырех лет страданий и смертей», — подчеркнул Мерц.

Он также отметил, что Кремль затягивает переговоры, а война продолжается, в частности, против гражданских украинцев.

Мерц сообщил, что мирное предложение сейчас редактируют, а последующие переговоры с американским правительством ожидаются в течение выходных. Затем, возможно, пройдет встреча в Берлине с участием европейских лидеров.

«Мы четко дали понять Трампу, что решение о возможных территориальных уступках должны принимать украинский президент и народ», — добавил немецкий канцлер.

Какая позиция Европы

Мерц подчеркнул, что Европа стремится к прекращению огня с надежными гарантиями безопасности, чтобы обеспечить долгосрочную жизнеспособность и защиту европейских интересов. «Никакого мира, навязанного над головой Европейского Союза и НАТО, не будет», — отметил он.

Канцлер также выразил оптимизм, что совместная работа с США и европейскими партнерами позволит добиться прогресса в ближайшие дни.

Напомним, в среду, 10 декабря, лидеры Франции, Германии и Великобритании обсудили с Трампом совместные усилия по завершению войны в Украине. В администрации французского президента сообщили, что интенсивная работа над согласованием позиций по мирному плану для Украины будет продолжена в ближайшие дни.