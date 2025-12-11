- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 5133
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленскому сделали важное предупреждение после разговора Мерца с Трампом: подробности
Путин затягивает переговоры, продолжая войну против гражданских украинцев.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом по прекращению огня в Украине. По словам Мерца, дискуссия прошла в «достаточно жестких тонах», а ключевым вопросом остаются территориальные уступки и гарантии безопасности для Киева.
Об этом пишет Радио Свобода.
«Мы оба очень тесно контактируем с президентом Зеленским, с нашими европейскими партнерами, а также с президентом Трампом», — подчеркнул Мерц.
Угрожает ли «мир над головой» Украины
Канцлер предостерег, что любой мирный план должен приниматься Киевом и украинским народом, а не навязываться извне.
«Было бы ошибкой давить на украинского президента, чтобы он заключил соглашение, которое его народ не может поддержать после четырех лет страданий и смертей», — подчеркнул Мерц.
Он также отметил, что Кремль затягивает переговоры, а война продолжается, в частности, против гражданских украинцев.
Мерц сообщил, что мирное предложение сейчас редактируют, а последующие переговоры с американским правительством ожидаются в течение выходных. Затем, возможно, пройдет встреча в Берлине с участием европейских лидеров.
«Мы четко дали понять Трампу, что решение о возможных территориальных уступках должны принимать украинский президент и народ», — добавил немецкий канцлер.
Какая позиция Европы
Мерц подчеркнул, что Европа стремится к прекращению огня с надежными гарантиями безопасности, чтобы обеспечить долгосрочную жизнеспособность и защиту европейских интересов. «Никакого мира, навязанного над головой Европейского Союза и НАТО, не будет», — отметил он.
Канцлер также выразил оптимизм, что совместная работа с США и европейскими партнерами позволит добиться прогресса в ближайшие дни.
Напомним, в среду, 10 декабря, лидеры Франции, Германии и Великобритании обсудили с Трампом совместные усилия по завершению войны в Украине. В администрации французского президента сообщили, что интенсивная работа над согласованием позиций по мирному плану для Украины будет продолжена в ближайшие дни.