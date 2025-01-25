Зеленскому сегодня — 47 лет: интересные факты о президенте

Зеленский уже вошел в историю. Ведь руководит страной в сложные для Украины времена за всю историю.

Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 47 лет. Владимир Александрович стал самым молодым президентом в истории Украины.

ТСН.ua собрал интересные факты из жизни президента.

Детство

Родился будущий президент 25 января 1978 года в Кривом Роге. В первый класс он пошел в монгольском городе Эрденет. Там Зеленский прожил вместе с родителями четыре года.

Впоследствии они вернулись в Кривой Рог, а маленького Владимира отдали в местную гимназию № 95. Там, по словам родных, он активно участвовал в самодеятельности и любил привлекать к себе внимание.

Учеба Зеленского в университете

В 1995 году Владимир Зеленский поступил в Киевский национальный экономический университет по специальности "Правоведение", где получил квалификацию юриста.

В 1997 году вместе с друзьями он создал команду КВН "95-й квартал", где сам Зеленский был капитаном и автором.

В своем творчестве Зеленский имеет 10 полнометражных игровых фильмов. Он – обладатель более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины "Телетриумф". Является также обладателем премий и лауреатом многих международных кино-, телефестивалей и медиафорумов.

Женитьба на Елене

9 сентября 2003 года Владимир Зеленский женился на будущей первой леди Еленой Кияшко после семи лет отношений.

Они учились в одной школе, но познакомились только тогда, когда Зеленский поступил в университет.

В 2008 году у них родилась дочь Саша, а в 2013 году — сын Кирилл.

Фото: Associated Press

Зеленский со своей супругой во время визита во Францию

Президентство

21 апреля 2019 года Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая того же года принял присягу перед народом Украины.

В мае 2022 года украинский лидер был помещен на обложку американского журнала Time.

Фото: Times

Зеленский появился на обложке майского выпуска журнала Time

Кроме того, издание включило Зеленского в список самых влиятельных людей в мире.

Financial Times даже сравнил президента с легендарным британским премьером Уинстоном Черчиллем.

В октябре 2023 года журнал Time снова посвятил обложку и главную статью президенту Украины. На обложке разместили цитату Зеленского: "Никто так не верит в нашу победу, как я". А в самой статье говорилось о том, с какими трудностями столкнулся Зеленский, чтобы удержать внимание международного сообщества к войне в Украине.

Лучшие слова, характеризующие Зеленского, написали в одном из материалов CNN: "Если когда-то какой-то лидер олицетворял свою нацию, то это Владимир Зеленский. Непреклонное, дерзкое, гражданское лицо вынуждено одеть зеленую военную форму..." – говорится в материале CNN.

Пережил более 10 покушений на жизнь

По данным иностранных СМИ, с 24 февраля 2022 года Зеленский пережил более 10 покушений на свою жизнь со стороны России. По информации источника, по крайней мере, две попытки удалось предотвратить благодаря разведывательной информации США, которую предоставил директор ЦРУ Уильям Бернс (во времена президентства Джо Байдена) во время своего визита в украинскую столицу, указывало The Independent.

Читайте также: