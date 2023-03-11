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Зеленскому второй раз отказали в выступлении на "Оскаре": Кулеба назвал запрет "примером лицемерия"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зеленскому второй раз отказали в выступлении на "Оскаре": Кулеба назвал запрет "примером лицемерия"

Фото: Associated Press

Глава МИД Украины раскритиковал такие действия топ-менеджеров кинопремии.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал " примером лицемерия " запрет выступления президента Владимира Зеленского на гала-церемонии "Оскар".

Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Кулеба подверг резкой критике такие действия топменеджеров кинопремии "Оскар". Глава украинского МИД подчеркнул, что сейчас Зеленский борется "в самой большой в Европе войне со времен Второй мировой".

"Я думаю, если "На Западном фронте без изменений" получит "Оскар" как лучший иностранный фильм, а воюющему, управляющему страной президенту Зеленскому борется в крупнейшей в Европе войне со времен Второй мировой войны, не позволят выступить на "Оскаре", то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете" , — заявил Кулеба.

Напомним, издание Variety со ссылкой на собственные источники пишет, что Американская киноакадемия отказала Владимиру Зеленскому в выступлении на престижнейшей кинопремии "Оскар". В прошлом году президенту тоже не разрешили выступать на кинопремии.

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Дата публикации
Просмотры
430
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