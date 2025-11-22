Владимир Зеленский. / © Associated Press

Американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни. В сторону украинского лидера раздались угрозы: если Киев не подпишет ее, то в будущем столкнется с гораздо худшим соглашением.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что накануне министр армии США Дэн Дрисколл провел брифинг для послов стран НАТО после переговоров с Зеленским в Киеве и телефонного разговора с администрацией Белого дома.

"Ни одна сделка не идеальна, но ее нужно заключить как можно скорее", - пересказал один из присутствующих слова Дрисколла.

Отмечается, что несколько европейских послов подвергли сомнению содержание соглашения и то, как США вели переговоры с Кремлем, не информируя союзников.

«Это была ужасная встреча. Снова спор типа «у вас нет карт», – сказал источник, имея в виду заявление Трампа о том, что у Зеленского нет карт.

Дрисколл, недавно назначенный спецпредставителем по Украине, отказался вдаваться в подробности относительно того, соответствует ли предложенное соглашение плану по 28 пунктам, опубликованному в прессе.

"Некоторые вещи имеют значение, некоторые - только показуха, и мы больше всего сосредоточились на том, что имеет значение", - сказал он, по данным источника.

The Guardian отмечает, что оглашение планов США в начале этой недели удивило других союзников Украины, которых держали в неизвестности относительно содержания и формата плана. В Европе существует беспокойство, что РФ оказала слишком большое влияние на переговоры по этому проекту соглашения.

Впрочем, говорят источники, Дрисколл защищал это, отмечая, что "Президент Трамп хочет мира сейчас".

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис, которая также присутствовала на встрече, сообщила другим дипломатам, мол, хотя условия соглашения строги для Украины, у нее нет другого выбора, кроме как согласиться с ними или столкнуться с худшим в будущем.

«Соглашение от этого не станет лучше, оно станет хуже», – подчеркнула она.

Дипломатка также заявила, что Трамп соблюдает «агрессивные сроки» для согласования соглашения. По ее словам, речь идет об «абсолютно поразительных темпах дипломатической деятельности». Также она сказала, что эта дипломатия была самой «амбициозной», которую она видела за свою карьеру на дипломатической службе.

На вопрос, почему Киев должен быть вынужден отказаться от территории на востоке, которую российские войска не могут захватить уже 11 лет, американская чиновница заявила, что соглашение было выгодным для Украины.

Напомним, The Times отмечает то, что Зеленский снова оказался под давлением президента США Дональда Трампа. Американский мирный план из 28-пунктов, который на этой неделе просочился в СМИ, очень перекошен в пользу агрессорки Российской Федерации. Одна Трамп убежден, что быстрее и целесообразнее давить на Зеленского, а не на "фюрера" РФ Владимира Путина, чтобы прекратить войну.

Заметим, что вечером 21 ноября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу "мирного плана". Он подчеркнул, что сейчас давление на Украину самое тяжелое, а государство оказалось перед очень сложным выбором.