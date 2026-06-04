Зеленський пропонує Путіну особисту зустріч і термінові переговори

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Президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до російського диктатора Володимира Путіна, запропонувавши йому провести прямі двосторонні переговори для завершення війни.

Лист Зеленського був опублікований на сайті Офісу президента.

Зеленський констатував, що геополітична ситуація змінилася, і Україна більше може чекати на рішення США, адже адміністрація Трампа приділяє усю свою увагу питанню Ірану.

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«Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч», — звернувся Зеленський до Путіна.

Де може бути зустріч

Зеленський категорично відкинув «запрошення» росіян приїхати до Москви.

«Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого», — заявив глава держав.

Як варіанти Зеленський пропонує Швейцарію, Туреччину, або країни Арабського світу.

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«Багато хто може і хоче прийняти цю зустріч. Саме лідери вирішують ключові питання — так було й буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі», — сказав він.

Про «дух Анкориджу»

Зеленський прокоментував, що Путін постійно згадує про якісь домовленості з Трампом на Алясці щодо України, про які Київ не знає.

«Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі», — сказав президент.

Участь Європи у переговорах

Зеленський вважає, що до мирних переговорів між ним і Путіним можуть приєднатися європейські партнери.

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«Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантій безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступити гарантами. Ми вважаємо, що участь Європи потрібна — тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу», — пояснив він.

Досвід Мінських угод

Прездент нагадав про «досвід багатьох договорів із Росією та Мінських угод, які не спрацювали».

«Тому потрібно знайти передусім наші двосторонні відповіді на питання, які є, і не ховатися від складних питань за будь-якими формулюваннями, технічними групами або втратою часу в човниковій дипломатії», — підсумував Володимир Зеленський.

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