Земля в обмен на мир: какие территории могут требовать от Украины и чем готова уступить Москва

Владимир Путин. / © ТСН

Реклама

Любая договоренность между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным может поставить Украину в безвыходное положение после трех лет жестокой, изнурительной войны за выживание. Предполагается, что они могут договориться о так называемом соглашении “земля в обмен на мир”.

Что может охватывать соглашение "земля в обмен на мир", сообщает Sky News.

По этому соглашению, пишет издание, Украине может быть приказано отказаться от территории в обмен на прекращение боевых действий. Впрочем, это фактически означало бы аннексию суверенной украинской территории Россией силой.

Реклама

Оккупация украинской земли

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании Кремля, чтобы остальные Донецка – а фактически весь восточный регион Донбасса – были частью плана прекращения огня. Впрочем, подчеркнул украинский лидер, Киев отклонит это предложение. По его словам, это избавит Украину от оборонных линий и откроет путь для Москвы для проведения дальнейших наступательных действий.

Российская Федерация оккупировала около 19% территории Украины. В частности, Крым и части Донбасса, которые она захватила до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Президент Трамп заявил, мол, надеется вернуть Украине "первоочередную территорию". Впрочем, неизвестно, на что согласится президент Путин.

Прекращение огня на линии фронта

Sky News пишет: спектр результатов встречи Трампа и Путина широк - от отсутствия прогресса до прекращения огня. Даже между политиками и экспертами нет единодушного мнения.

Военный аналитик Майкл Кларк считает, что саммит "конечно не создаст миру, но может создать условие прекращения огня, если Путин решит быть гибким", но, по его словам, пока "фюрер" "вообще не проявил никакой гибкости".

Реклама

Кларк отмечает, что прекращение огня вдоль линии фронта с минимальным уходом войск с обеих сторон приведет к "структурным изменениям". Впрочем, сомневается, что это произойдет.

Эксперт подчеркивает: благоприятным результатом может быть договоренность обеих сторон о прекращении вступления в силу (например) огня с угрозами санкций со стороны США, если Россия или Украина его нарушат.

Будет ли Украина вынуждена отказаться от территории

Хотя в последнее время отношение Дональда Трампа по поводу войны у Украины изменилось, но все еще возможно, что от Киева могут попросить отказаться от территории в рамках любого соглашения с Россией. Известно, что Москва сосредоточилась в четырех областях Украины: Луганской и Донецкой, Запорожской и Херсонской.

"Темпы продвижения России ускорились за последний месяц. И хотя они продвигаются, но при нынешних темпах все равно понадобятся годы, чтобы захватить всю эту территорию", - говорит директор военных наук аналитического центра RUSI Мэтью Севилл.

Реклама

Он говорит, что «не будет странно», если бы Россия попыталась получить оставшийся Донбасс в рамках переговоров – что «очень непривлекательно» для Украины и может сделать его уязвимым в будущем.

По его словам, ничего "странного не будет", если Россия попыталась получить оставшийся Донбасс в рамках переговоров. Впрочем, это окажется очень непривлекательным для Украины и может сделать ее уязвимой в будущем. Ведь тогда Киев потеряет "пояс крепостей" в Донецкой области, который сдерживал российские войска в течение 11 лет.

Издание пишет, что вполне может удовлетворить президента Путина. Впрочем, президент Украины отклонил такую уступку, заявив, что не вправе отказываться от территории. Более того - Донбасс может стать "трамплином для будущего нового наступления" России.

Будет ли Россия вынуждена вернуть территории Украины

Sky News отмечает - по этому поводу ситуация не ясна. Эксперты считают, что важнее вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины. Кроме того, возможно, Россия будет готова вывести войска из контролируемых ею районов Херсонской области.

Реклама

"Вполне возможно", что РФ могла бы вернуть электростанцию. Впрочем, Кремль, вероятно, будет настаивать на сохранении доступа в Крым по суше. Это означало бы, что города Мариуполь и Мелитополь останутся в руках России со всеми вытекающими последствиями, добавляет издание.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать "обмен территориями" . Он отметил, что за эти территории "воевали три с половиной года", и в боях погибли многие украинцы и россияне.

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Кремле назвали свои условия для мира с Украиной. В частности, на первом этапе Киев должен вывести войска из Донецкой области, после чего фронт будет заморожен. Также Луганская область и Крым останутся под контролем РФ. Источники WSJ утверждают, что Украина якобы «принципиально не против каких-либо предложений», но настаивает на обязательном прекращении огня.