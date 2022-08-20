Землячка президента Зеленского стала новым депутатом ВР от "Слуги народа"

В пятницу, 19 августа, Центральная избирательная комиссия признала избранной народным депутатом от партии "Слуга народа" уроженку Кривого Рога Валентину Короленко, работавшую на разных должностях в Днепропетровской и Криворожской таможнях. Она заняла место своего однопартийца, нардепа Артема Михайлюка, отказавшегося от депутатских полномочий.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

На своем заседании Центральная избирательная комиссия удовлетворила заявление Артема Михайлюка об отказе от депутатского мандата. Он зашел в Раду только 8 августа 2022 года — после сложения депутатских полномочий нового Генпрокурора Андрея Костина и новой судьи Конституционного Суда Ольги Совгири.

Следующий кандидат в партийном списке "Слуги народа" Дмитрий Ермоленко также написал заявление об отказе от баллотирования и отмене его регистрации кандидатом в нардепы.

“ЦИК рассмотрел заявления и отменил регистрацию кандидата в народные депутаты Дмитрия Ермоленко и исключил его из избирательного списка. Также Комиссия признала Артема Михайлюка таким, что не приобрел депутатский мандат, и признала Валентину Короленко избранной народным депутатом (№145 в избирательном списке партии "Слуга народа")”, — говорится в сообщении.

Известно, что Валентина Короленко родилась 15 мая 1984 в Кривом Роге. Она получила диплом магистра по экологии в Криворожском техническом университете. Училась по специальности "Правоведение" в Центре таможенного дела и последипломного образования Академии таможенной службы Украины, а также в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара по специальности "Финансы и кредит".

До недавнего времени Короленко работала на разных должностях в Криворожской и Днепропетровской таможнях.

Напомним, назначить генеральным прокурором Украины народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина предложил Раде президент Владимир Зеленский.

Читайте также: