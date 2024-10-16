Зеркаль получила на должности советника в государственном "Нафтогазе" более 18 миллионов гривен – политолог

В день увольнения, 26 мая 2021 года, ей было назначено выходное пособие в размере 12 месячных окладов, то есть 7,8 млн грн.

Экс-советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль за полтора года работы в государственной компании получила более 18 млн грн, из которых почти половину – в день увольнения в качестве "выходного пособия". Об этом сообщил военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов.

Лана Зеркаль была назначена советником тогдашнего главы Нафтогаза Андрея Коболева в январе 2020 года. Ее должностной оклад на позиции советника составлял 650 тыс. грн в месяц или 25 тыс. дол. по тогдашнему курсу.

Зеркаль была советницей Коболева до мая 2021 года. За 16 полных месяцев работы она получила 10,4 млн грн.

В день увольнения, 26 мая 2021 года, ей было назначено выходное пособие в размере 12 месячных окладов, то есть 7,8 млн грн. Это около 300 тыс. дол. по тогдашнему курсу.

Всего 14 месяцев работы в госкомпании принесли Зеркаль 18 млн грн или около 730 тыс. дол. по тогдашнему курсу.

Сам же Андрей Коболев сейчас находится под следствием по подозрению в присвоении около 250 млн грн государственной компании в виде собственноручно выплаченной себе премии. Высший антикоррупционный суд Украины избрал ему меру пресечения и обязал его носить электронный браслет.

После "Нафтогаза" Зеркаль недолго работала советницей в Министерстве энергетики на общественных началах, после чего перешла на оплачиваемую работу в другую государственную компанию – НЭК "Укрэнерго".

100% НАК "Нафтогаз Украины", как и НЭК "Укрэнерго", принадлежат государству.