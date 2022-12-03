Зерно с Украины: Зеленский сообщил, куда поедет украинская пшеница

Украинские политики довольно активно двигают по пункту украинской формулы мира – продовольственной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что каждый день использует, чтобы мир видел и чувствовал, что глобальная стабильность возможна только вместе с Украиной.

Об этом он заявил в ежедневном обращении к украинцам.

В порт Одессы зашло уже третье судно в рамках нашей инициативы Grain from Ukraine – «Зерно с Украины». 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут отправлены в Сомали. Второе судно – завершает загрузку в порту Черноморск – будет направляться в Эфиопию. На его борту – 30 тысяч тонн пшеницы. Также в Эфиопию следует и первое судно по этой программе – «Зерно из Украины».

В общей сложности к концу весны отправят около 60 судов с таким гуманитарным грузом. Это буквально спасение от голода для миллионов людей.

«И я благодарен всем нашим партнерам, которые присоединились к украинской инициативе. Другая наша инициатива – экспортная зерновая – позволила поставить на продовольственный рынок почти 13 миллионов тонн украинской агропродукции. Весомый вклад в мировую безопасность. Делаем все, чтобы нарастить снабжение», — резюмировал глава украинского государства.

"Зерновое соглашение"

Напомним, что результаты четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней по состоянию на 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной.

За последние 4 месяца Украина доставила более 11 миллионов тонн зерна и продовольствия нуждающимся с помощью почти 500 кораблей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения к участникам саммита G20 на Бали предложил расширить "зерновое соглашение" на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области.

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